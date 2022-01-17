زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب السودانية
استهدفت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين العاملة على بُعد ثلاثة ميل غرب منطقة السودانية، وذلك بفتحها نيران أسلحتها الرشاشة اتجاه المراكب.
وصباح اليوم، توغلت آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية بأن ست جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، توغلت داخل الأراضي الزراعية، لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون وقوع إصابات.
يذكر، أن قوات الاحتلال فتحت أمس وبشكل متعمد، السدود والعبارات المائية تجاه مزارع الفراولة ببيت لاهيا، ما أحدث أضراراً بالغة وفادحة، في الأراضي الزراعية التي تعود لمزارعين في تلك المنطقة الحدودية.
يذكر، أن قوات الاحتلال فتحت أمس وبشكل متعمد، السدود والعبارات المائية تجاه مزارع الفراولة ببيت لاهيا، ما أحدث أضراراً بالغة وفادحة، في الأراضي الزراعية التي تعود لمزارعين في تلك المنطقة الحدودية.
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