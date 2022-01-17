زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين غرب السودانية

مراكب الصيادين العاملة على بُعد ثلاثة ميل غرب منطقة السودانية، وذلك

وصباح اليوم، توغلت آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما أفادت مصادر محلية بأن ست جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، توغلت داخل الأراضي الزراعية، لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون وقوع إصابات.



يذكر، أن قوات الاحتلال فتحت أمس وبشكل متعمد، السدود والعبارات المائية تجاه مزارع الفراولة ببيت لاهيا، ما أحدث أضراراً بالغة وفادحة، في الأراضي الزراعية التي تعود لمزارعين في تلك المنطقة الحدودية.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق الاحتلال الحربيةبفتحها نيران أسلحتها الرشاشة اتجاه المراكب.