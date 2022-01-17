الجامعة العربية ترسل وفدًا إلى الجزائر للتحضير للقمة العربية المقبلة

رام الله - دنيا الوطنغادر وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، القاهرة متوجها إلى الجزائر، برئاسة الأمين العام المساعد السفير حسام زكي لمدة يومين، للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف على التحضيرات اللوجستية لعقد القمة العربية بالجزائر، في شهر آذار/ مارس المقبل.وقال السفير زكي في تصريح صحفي له قبيل مغادرته "إن الوفد سيقوم أيضا بالوقوف على الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية، وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة، وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الاعضاء على أعلى المستويات".وأضاف "أن الوفد يضم ممثلي مختلف الادارات المعنية في الأمانة العامة للتحضير والتنسيق والتشاور مع اللجنة الجزائرية المكلفة بالإشراف على تحضيرات القمة العربية".