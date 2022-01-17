إيران: تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا

رام الله - دنيا الوطنأكد سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه تم حل الكثير من نقاط الخلاف في محادثات فيينا، خلال الجولة الحالية، مشيراً إلى أنه لا تزال توجد بعض الخلافات الرئيسية.وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن: "الكثير من نقاط الخلاف تم حلها خلال الجولة الراهنة من محادثات فيينا"، مبيناً أن "هناك اختلافات مهمة في فيينا أهمها عدم سرعة تحرك الطرف الآخر في تقديم المبادرات والأمور المهمة العالقة التي يتطلب حلها قراراً سياسياً أمريكياً".وأضاف أن "على واشنطن أن تثبت عودتها إلى الطريق الصحيح وبغير ذلك لا مكان لها على طاولة المفاوضات مع إيران"، لافتاً إلى أن طهران "تسعى لتوقيع اتفاق مستدام وقابل للثقة في محادثات فيينا".وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس الإيراني ونظيره الروسي، أكد خطيب زاده أن "رئيسي سيعقد لقاء مفصلاً مع نظيره الروسي في موسكو"، مشيراً إلى أن "قضايا مختلفة في مجالات الثقافة والسياسة والتكنولوجيا على جدول الأعمال".