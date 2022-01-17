بعد استشهاد الهذالين.. الجهاد تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل فلسطين

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، المسن الفلسطيني الشيخ سليمان الهذالين (76) عاماً، الذي استشهد متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال قبل عشرة أيام.وقالت الجهاد في تصريح صحفي: "لم يزل الاحتلال وقطعان المستوطنين يمارسون عربدتهم و(إرهابهم)، بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذي يدافع عن حقه ووجوده على أرضه وأرض أجداده".ووجهت الحركة التحية والإجلال والإكبار، وموفور العزاء لعشيرة الهذالين باستشهاد الشيخ سليمان، شهيد الدفاع عن الأرض الفلسطينية المباركة.ودعت الحركة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل بقعة من أرض فلسطين، واستمرار الهبات الشعبية، ومساندة أهلنا ودعم صمودهم للجم الاحتلال وصد أطماعه الاستيطانية.وأكدت أن فلسطين ستبقى حرة عربية، ولن يرهب أهلها بطش الاحتلال، حتى الخلاص ودحر الاحتلال عن كل فلسطين التاريخية.