السعودية: إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح (كورونا) بالمملكة



وقالت الوزارة، فى بيان لها: "إنه من الضرورة أخذ الخطوة⁩ واللقاح والتسجيل على الفور"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة السعودية أمس الأحد سجلت 5281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وفى وقت سابق، ذكر محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن اللقاحات التي حصل عليها معظم المواطنين في المملكة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوعي والإدراك للتحصين، وصد الشائعات والمعلومات المغلوطة ساهم في تشكيل المناعة لدى المواطنين.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة من لقاح (كورونا) المستجد في كافة مناطق المملكة.