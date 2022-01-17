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منظمة تتوقع انفجار بركان باليونان داخل البحر المتوسط

منظمة تتوقع انفجار بركان باليونان داخل البحر المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية انفجار بركان ضخم باليونان داخل البحر المتوسط خاصة وأن جزر اليونان تعوم على عدة براكين خامدة منذ سنوات طويلة.

وتساءل المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي والباحث هل سيحدث ثوران بركاني ضخم بالبحر المتوسط من اليونان؟ خاصة بعد أن إنفجر بركان مؤخرًا داخل المحيط الهادئ وتسبب بتسونامي بالولايات المتحدة واليابان وتشيلي.

واضافت" من الوارد أن ينفجر بركان اليونان قريبا داخل البحر المتوسط وتوقع انفجار عدة براكين خامدة بالعالم".


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