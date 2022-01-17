رئيس الوزراء المصري: لسنا ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم



وأكد مدبولي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، ولكنها حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل.



وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال مدبولي: "إن اقتصاد البلاد يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص"، نافياً أن يكون الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.



وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حالياً هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية



وحول الأنباء عن زيادة الدين المصري، قال مدبولي: "إن حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة"، مبيناً أن زيادة حجم الدين كانت إحدى الآثار المباشرة لأزمة (كورونا).







رام الله - دنيا الوطنأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مساء الأحد، أن بلاده ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل السد.