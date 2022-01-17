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شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمة إعدام الشهيد الهذالين مع الجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمة إعدام الشهيد الهذالين مع الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد   سليمان الهذالين (75 عاما)، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بعد أن دهسته اليه  احتلالية بشكل متعمد، في السادس من الشهر الجاري، اثناء دفاعه عن ارضه خلال الاقتحام الوحشي والاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال في مسافر يطا، وقيامها بترويع وترهيب للمواطنين الآمنين في منازلهم لدفعهم للهجرة عن أرضهم ومنازلهم.

 واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال،  وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل  المشاركين في المسيرات السلمية دفاعا عن ارضه في وجه الاستيطان والمستوطنين.

وقالت الخارجية: إنها ستتابع هذه الجريمة البشعة وتفاصيلها العنصرية مع المنظمات الأممية المختصة والمحكمة الجنائية الدولية.

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