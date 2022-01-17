دولي

الهند تسجل حصيلة قياسية بمتحور (أوميكرون)

الهند تسجل حصيلة قياسية بمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2721 حالة إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا) المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 8 آلاف و209 حالات.

وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية: "إن ولاية ماهارشترا تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1738 حالة بعد تسجيل 371 حالة جديدة، تليها ولاية "غرب البنغال" التي سجلت 1672 حالة بعد تسجيل 1378 حالة جديدة".

وأضافت: "بلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 3 آلاف و109 حالات، بعد تعافي 947 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 5 آلاف ومائة شخص".




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