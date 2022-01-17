الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل القناصل العامين للدول الأفريقية المعتمدين بجدة





وتطرق الأمين العام خلال هذا اللقاء إلى العلاقات المتينة والعريقة التي تجمع بين المنظمة وأفريقيا والدور المهم الذي تنهض به القارة الأفريقية على الساحة الدولية.





وتم خلال هذا اللقاء كذلك استعراض السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بالإضافة إلى القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.





رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في 16 يناير 2022 في مقر الأمانة العامة القناصل العامين للدول الأفريقية المعتمدين بجدة.