المبادرة الوطنية تنعى شهيد المقاومة الشعبية "سليمان الهذالين"

وطالبت المبادرة الوطنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف معالم الجريمة التي ارتكبت بدم بارد ضد شيخ سبعيني حاول إعلاء حق الشعب الفلسطيني في الحرية.





وقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية:" فقدنا وفقدت المقاومة الشعبية الفلسطينية اليوم واحدا من أشجع مناضلي المقاومة الشعبية البواسل، ولكن جريمة الاحتلال لن تزيد المقاومة الشعبية إلا عنفوانا، وإصرارا على انهاء الاحتلال و نظام الابرتهايد العنصري الإسرائيلي".

