شقيق محتجز رهائن الكنيس اليهودي يكشف تفاصيل جديدة حول الحادثة

رام الله - دنيا الوطنكشف جالبرد شقيق مالك فيصل أكرم، المسلح الذي احتجز أربعة أشخاص رهائن في معبد يهودي بمنطقة دالاس بالولايات المتحدة قبل يومين، عن تفاصيل جديدة حول الحادثة.وقال جالبرد في منشور نشرته صفحة الجالية الإسلامية في بلاكبيرن، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن أخاه، وهو من مدينة بلاكبيرن الصناعية في شمال إنجلترا، يعاني مرضاً نفسياً.وأضاف جالبرد، أن "أفراد الأسرة أمضوا الليل كله في مركز شرطة بلاكبيرن على اتصال بفيصل والمفاوضين ومكتب التحقيقات الاتحادي وغيرهم"، متابعاً: "لم يكن هناك شيء يمكن أن نقوله أو نفعله يقنعه بالاستسلام".وقال إنه: "من المقرر أن يصل إلى المملكة المتحدة"في وقت لاحق مندوبون من (إف.بي.آي)"، مضيفاً أنه "لا يمكن للأسرة قول المزيد، والأسرة لا تبرر أياً من أفعاله، وتود تقديم اعتذار صادق لضحايا هذا الحادث المؤسف".واختتم شقيق أكرم أن أولوية الأسرة هي إعادة جثمان شقيقه إلى المملكة المتحدة لأداء صلاة الجنازة "على الرغم من إبلاغنا بأن الأمر قد يستغرق أسابيع".ولقي المسلح حتفه عندما اقتحمت قوات من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) المعبد لتحرير الرهائن، في حين قالت الشرطة في بريطانيا إنها اعتقلت شابين لاستجوابهما في إطار التحقيق في تلك الواقعة.وكانت الأزمة التي استمرت لساعات في مجمع بيت إسرائيل بمدينة كوليفيل بولاية تكساس قد انتهت مساء السبت، بتحرير جميع الرهائن الأربعة سالمين ومقتل المسلح، فيما لم يتضح ما إذا كان الجاني انتحر أو لقي حتفه على يد أعضاء فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.وبحسب وسائل إعلام، فقد طالب المسلح بالإفراج عن عالمة باكستانية المولد تقضي عقوبة السجن في منطقة دالاس فورت وورث، وذلك خلال 10 ساعات من المفاوضات المشوبة بالتوتر مع السلطات بشأن الرهائن.