قطر تعلن وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع بـ(كورونا)



وبلغ عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو 4 آلاف في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من الأرقام المعلنة منتصف كانون الأول/ديسمبر.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة في قطر، أمس الأحد، عن وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع، نتيجة إصابة شديدة بفيروس(كورونا).وقالت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".وأضافت "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا شملت عددا أكبر من الأطفال، مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".وفي وقت سابق، أعلنت قطر أنه تم تسجيل عدة وفيات بين الأطفال، نتيجة (كوفيد- 19) منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.