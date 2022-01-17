شؤون فلسطينية

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، من بينهم 4 أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا المحرر محمد البرغوثي، والمحرر جودت البرغوثي من كوبر شمال رام
الله.

كما اعتقلت المحررين غسان أبو عادي وإبراهيم أبو عادي من كفر نعمة غرب رام الله، بالإضافة إلى المواطنين يوسف حسن موسى من نعلين غرب رام الله، وبهاء دويكات من بيتا جنوب
نابلس.

ومن بين المعتقلين أيضا المواطن إبراهيم جمال والمواطن ليث عودة من عزبة الطبيب شرق قلقيلية، والمواطن شادي أبو شارب من قلقيلية.

ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 آلاف مواطن فلسطيني خلال عام 2021 بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام المنصرم 2021 نحو 4600 أسير وأسيرة.

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