دولي

عاصفة قوية تضرب شرق الولايات المتحدة الأمريكية

عاصفة قوية تضرب شرق الولايات المتحدة الأمريكية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتعرض شرق الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عاصفة ثلجية كبرى، مصحوبة بثلوج وجليد، والتي أسفرت بانقطاع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 235 ألف شخص.

بدورها، حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من اشتداد العاصفة الشتوية الكبيرة، فيما استعد ملايين الأمريكيين لتساقط ثلوج كثيفة في شرق الولايات المتحدة، وفق (روسيا اليوم).

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية: "بإن عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والاثنين"، لافتاً إلى أن ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلوج قد يغطي منطقة تمتد من تينيسي إلى جورجيا في الجنوب الشرقي، وصولا الى فيرمونت وولاية نيويورك في الشمال الشرقي.

ويتوقع أن تؤثر العاصفة بشدة على حركة النقل، وقد يتسبب مزيج الثلج والجليد بوضع خطر للطرق.

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