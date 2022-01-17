شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ17
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم السابع عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدّد (1595).

يُشار إلى أنّه ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وخاض نحو (60) أسيراً ومعتقلاً إداريّاً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

"المرور" بغزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

المبادرة الوطنية تنعى شهيد المقاومة الشعبية &#34;سليمان الهذالين&#34;

المبادرة الوطنية تنعى شهيد المقاومة الشعبية "سليمان الهذالين"

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

الحكومة الفلسطينية تعقب على استشهاد الشيخ سليمان الهذالين

الحكومة الفلسطينية تعقب على استشهاد الشيخ سليمان الهذالين

عائلة صالحية تشعل النيران في محيط منزلها رفضاً لإخلائه بحي الشيخ جراح

عائلة صالحية تشعل النيران في محيط منزلها رفضاً لإخلائه بحي الشيخ جراح

الأوقاف بغزة تتكفل بإعادة ترميم منزل تعرض للحرق برفح جراء المنخفض

الأوقاف بغزة تتكفل بإعادة ترميم منزل تعرض للحرق برفح جراء المنخفض

عساف: 2021 بالضفة كان طافحًا بالاعتقالات ومصادرة الحريات

عساف: 2021 بالضفة كان طافحًا بالاعتقالات ومصادرة الحريات

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تنعى شهيد المقاومة الشعبية &#34;سليمان الهذالين&#34;

المبادرة الوطنية تنعى شهيد المقاومة الشعبية "سليمان الهذالين"

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

قوات الإحتلال تشن حملة إعتقالات في الضفة الغربية

عساف: 2021 بالضفة كان طافحًا بالاعتقالات ومصادرة الحريات

عساف: 2021 بالضفة كان طافحًا بالاعتقالات ومصادرة الحريات

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يحاصر منزل &#34;صالحية&#34; بالقدس تمهيدًا لإخلائه وسرقته

الاحتلال يحاصر منزل "صالحية" بالقدس تمهيدًا لإخلائه وسرقته

شبان يرشقون مستوطنة وموقعًا لقوات الاحتلال في الخليل بالحجارة

شبان يرشقون مستوطنة وموقعًا لقوات الاحتلال في الخليل بالحجارة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم لااثنين

حالة المعابر في قطاع غزة اليوم لااثنين

منوعات

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

&#34;منك لله&#34;.. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

"منك لله".. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

عربي

قطر تعلن وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع بـ(كورونا)

قطر تعلن وفاة رضيع عمره ثلاثة أسابيع بـ(كورونا)

الأردن: 88% من المتوفين بـ(كورونا) في المملكة لم يتلقوا اللقاح

الأردن: 88% من المتوفين بـ(كورونا) في المملكة لم يتلقوا اللقاح

الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 فبراير بسبب جائحة (كورونا)

الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 فبراير بسبب جائحة (كورونا)

ظاهرة فلكية تشهدها الإمارات ودول مجاورة.. تعرف عليها

ظاهرة فلكية تشهدها الإمارات ودول مجاورة.. تعرف عليها