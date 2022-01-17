للمرة الرابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق صاروخيين باليستيين

رام الله - دنيا الوطنقال جيش كوريا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يُعتقد أنهما صاروخان باليستيان، من منطقة قرب مطار سونان في بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.وفي هذا الصدد، أفادت قوات حرس السواحل الياباني أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه صاروخاً باليستياً.ويعد ذلك رابع إطلاق هذا العام، حيث قامت في الـ (5 و11 و14) من شهر كانون الثاني/يناير الجاري بثلاثة إطلاقات سابقة، وحينها أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب ناجحة على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.