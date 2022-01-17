للمرة الثانية.. ثوران كبير في بركان تونغا

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني الأسترالي، اليوم الاثنين، تحذيراً، حيث تم الكشف عن ثوران كبير ثان في بركان هونغ تونغا.وقالت وسائل إعلام أسترالية: "إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الثوران الثاني مساء أمس الأحد، ومع ذلك، فإن إجراءات الإجلاء جارية".ويشار إلى أن بركان الأول، أدى إلى اندلاع موجات تسونامي باتجاه الدولة (الجزيرة) المعزولة ووضع حافة المحيط الهادئ بأكملها تحت مراقبة تسونامي.كما وتسبب الانفجار في حدوث موجات تسونامي، ارتطمت بالشاطئ ودفعت المواطنين إلى الإسراع إلى الأراضي المرتفعة، حيث أدى الانفجار البركاني إلى انقطاع الإنترنت عن تونغا.