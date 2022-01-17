الأوقاف بغزة تتكفل بإعادة ترميم منزل تعرض للحرق برفح جراء المنخفض

أسامة اسليم

رام الله - دنيا الوطنتكفلت الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بترميم منزل في محافظة رفح، تعرض للحرق جراء ماس كهربائي نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، والعمل على معالجة آثاره التي ألحقت خسائر كبيرة بالمنزل.وقالمدير عام الزكاة أن طواقم الزكاة بمحافظة رفح هرعت إلى مكان المنزل فور وصول مناشدة بالأمر، لمعاينة آثار المنخفض وتقييم الأضرار التي أصابته.وبين اسليم أن ترميم المنزل سيتضمن صيانة الأسقف والجدران والإمدادات والقصارة والتبليط والدهان وإمدادات شبكات المياه والكهرباء وتركيب شبابيك وأبواب وبراميل مياه.