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الأردن: 88% من المتوفين بـ(كورونا) في المملكة لم يتلقوا اللقاح

الأردن: 88% من المتوفين بـ(كورونا) في المملكة لم يتلقوا اللقاح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد حاتم الزعبي، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أمس الأحد، أن 88% من المتوفين بفيروس (كورونا) في المملكة لم يتلقوا لقاح المضاد لـ(كورونا).

وقال الزعبي: "إن في الموجة الثانية كانت نسبة الوفيات مرتفعة لأن المطعوم كان له شهر واحد فقط ،ولم تتم عملية بناء الأجسام المضادة وفي الموجة الثالثة انخفضت نسبة الوفيات بشكل كبير جدا كذلك الدخول إلى المستشفيات"، لافتاً إلى أن المطعوم ناجح في كل دول العالم، وفق (المملكة).

وسجلت في الأردن 12 وفاة بين المصابين بفيروس (كورونا)، و3493 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1100967 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12986 وفاة منذ بدء الجائحة.

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