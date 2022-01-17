الأردن: 88% من المتوفين بـ(كورونا) في المملكة لم يتلقوا اللقاح

حاتم الزعبي،

المطعوم ناجح في كل دول العالم، وفق (المملكة).

رام الله - دنيا الوطنأفادنائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أمس الأحد، أن 88% من المتوفين بفيروس (كورونا) في المملكة لم يتلقوا لقاح المضاد لـ(كورونا).وقال الزعبي: "إن في الموجة الثانية كانت نسبة الوفيات مرتفعة لأن المطعوم كان له شهر واحد فقط ،ولم تتم عملية بناء الأجسام المضادة وفي الموجة الثالثة انخفضت نسبة الوفيات بشكل كبير جدا كذلك الدخول إلى المستشفيات"، لافتاً إلى أنوسجلت في الأردن 12 وفاة بين المصابين بفيروس (كورونا)، و3493 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1100967 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12986 وفاة منذ بدء الجائحة.