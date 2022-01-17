الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، تسعة مواطنين من مناطق مختلفة بمدن الضفة الغربية المحتلة.وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين محمد وجودت البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله، وغسان وإبراهيم أبو عادي من كفر نعمة غرب المدينة، والمواطن يوسف حسن موسى من بلدة غربا"، وفق وكالة (الرأي) الفلسطينية.وأضافت المصادر: "أن القوات اعتقلت ثلاثة مواطنين من قلقيلية، وهم إبراهيم جمال، وليث عودة، وشادي أبو شارب، والمواطن بهاء دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس".