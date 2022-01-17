وزير إماراتي يصف إسرائيل بالشريك المذهل





وقال الوزير الإماراتي: "إن إسرائيل مثال رائع لدولة ناشئة"، داعياً إلى الجمع بين التعلم من إسرائيل وإنشاء مثل هذه الشركات الناشئة من الإمارات التي يمكن أن تتوسع وتصبح عالمية، وفق (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وأكد على ضرورة فهم الاتجاه الجديد الذي تتخذه الإمارات كدولة من منظور دبلوماسي، مشيراً إلى أن بلاده تحاول أن تصبح سويسرا الشرق الأوسط، وما يستلزمه ذلك هو العمل مع الجميع وضمان تقديم قيمة جديدة للجميع.





وبين أن التحدي الذي تواجهه الإمارات اليوم هو حجم السوق، موضحًا أن حجم السوق في الإمارات كبير، لكن ليس بالحجم الذي نريده، وألمح إلى أن بلاده لا تتطلع إلى السوق الإقليمية فقط، بل إلى إنشاء شركات عالمية تنطلق من الإمارات وتتوسع إلى بقية العالم.



يذكر، أن صندوق "مبادلة" السيادي التابع لإمارة أبوظبي استثمر، أمس، ما يقرب من 100 مليون دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.





رام الله - دنيا الوطنوصف عمر العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات، مساء أمس الاثنين، إسرائيل "بالشريك المذهل".