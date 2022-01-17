إعلام الاحتلال: ارتفاع مُعدل إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين بالضفة



وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن مدن الضفة الغربية تشهد ارتفاعًا متزايدًا لعمليات إطلاق النار التي يستهدف بها المقاومون قوات الاحتلال وحواجزه والبؤر الاستيطانية.وذكرت صحيفة (ميكور ريشون) الإسرائيلية، أن "حالات إطلاق النار على قوات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة المحتلة، كانت نادرة نسبيًا في الماضي، لكن حجمها زاد مؤخرًا وبشكل ملحوظ".وبحسب الصحيفة فقد تم إطلاق النيران بشكل كثيف على جنود العدو في بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين، أثناء أخذ قياسات لمنازل منفذي عملية حومش، والتي قتل فيها مستوطن قبل عدة أسابيع، وذلك تمهيداً لهدمها، وفي جنين هناك إطلاق نار شبه يومي على معسكرات جيش العدو.وأضافت: "أصبحت صور الملثمين الفلسطينيين الذين يطلقون النار في مدن الضفة الغربية أكثر شيوعًا، حيث يتفاخر المسلحون بأسلحتهم علنًا في الجنازات واحتفالات تحرير الأسرى، وحتى المسيرات الاحتجاجية ضد السلطة الفلسطينية".ووفق الصحيفة فإن "سبب انتشار هذه الأسلحة يعود إلى ضعف الأجهزة الأمنية، وتنامي المعارك بين المرشحين من أجل خلافة أبو مازن مما جعل الفلسطينيين أكثر جرأة، حيث يقدر بأن مخزونات كبيرة جداً من الأسلحة تصل إلى عشرات الآلاف، منتشرة بين التنظيمات والعائلات في مخيمي بلاطة وجنين وفي الخليل".ويستهدف مقاومون خلال الفترة الماضية، قوات الاحتلال وآلياته وحواجزه والبؤر الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية، بعمليات إطلاق النار، عدا عن التصدي للمداهمات والاقتحامات اليومية.وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.