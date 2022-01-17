شبان يرشقون مستوطنة وموقعًا لقوات الاحتلال في الخليل بالحجارة

رام الله - دنيا الوطناستهدف مجموعة من الشبان، مستوطنة "بيت هداسا" وموقعا عسكريا لقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفاد موقع 0404 أن "شبانا ألقوا الحجارة صوب مستوطنة "بيت هداسا" وموقعا عسكريا لقوات الاحتلال في الخليل"، بالتزامن مع انتهاكات بالجملة ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، تزامنًا مع عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ينفذها الثائرون الفلسطينيون.