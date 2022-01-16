طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء









كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.













وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة التاسعة صباح الاثنين في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الثلاثاء (18 يناير).