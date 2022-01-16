دولي

إسرائيل: قرار بتقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام

إسرائيل: قرار بتقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الصحة الإسرائيلي، قرر تقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام.

ويستمر استفحال الصورة الوبائية  في إسرائيل، حيث قفز عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 436 قرابة ربع منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشير آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال يوم مضى تسجيل قرابة 50 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وتبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية 9.5%، الى ذلك يواصل مؤشر تكاثر العدوى في الانخفاض ويصل الى 1.59%.

هذا ووفق آخر معطيات، فإن عدد المحجورين في إسرائيل، يصل حاليا إلى قرابة 200  ألف شخص أكثر من نصفهم تلاميذ أو يعملون في الجهاز التعليمي.

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