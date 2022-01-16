إسرائيل: قرار بتقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن وزير الصحة الإسرائيلي، قرر تقصير مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام.ويستمر استفحال الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث قفز عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 436 قرابة ربع منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.وتشير آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال يوم مضى تسجيل قرابة 50 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا).وتبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية 9.5%، الى ذلك يواصل مؤشر تكاثر العدوى في الانخفاض ويصل الى 1.59%.هذا ووفق آخر معطيات، فإن عدد المحجورين في إسرائيل، يصل حاليا إلى قرابة 200 ألف شخص أكثر من نصفهم تلاميذ أو يعملون في الجهاز التعليمي.