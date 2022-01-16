الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 فبراير بسبب جائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأرجأت وزارة التربية والتعليم الأردنية بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط/فبراير 2022.وبينت الوزارة، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة (كورونا) في الأردن والعالم.وسجلت في الأردن اليوم 12 وفاة بين المصابين بفيروس (كورونا) و3493 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1100967 إصابة وفق موجز صادر عن وزارة الصحة.وارتفع عدد الوفيات إلى 12986 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.