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لجنة الوبائيات الوطنية تبحث مستجدات الوضع الوبائي والتطعيم ضد (كورونا)

لجنة الوبائيات الوطنية تبحث مستجدات الوضع الوبائي والتطعيم ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجنة الوبائيات الوطنية في اجتماعها الـ35، اليوم الأحد، مستجدات الوضع الوبائي وتطعيم الجرعة الرابعة ضد فيروس (كورونا)، وتطعيم الأطفال من عمر 5- 11 عاما، إضافة إلى التوصيات للمرحلة المقبلة، وانتشار انفلونزا الطيور داخل أراضي الـ48.

وترأس الاجتماع وزيرة الصحة، مي الكيلة، التي أشادت بدور اللجنة الهام في رسم السياسات الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا).

وأشارت إلى أنه تم تطعيم ما يقارب من 60% من الفئة المستهدفة في المحافظات الشمالية و30% من المحافظات الجنوبية، مضيفة أنه تم إعطاء ما يقارب 3.3 مليون جرعة من لقاح (كورونا) للمواطنين، وأنه لا توجد أي مشكلة في توفير لقاحات.

يشار إلى أن لجنة الوبائيات تضم خبراء من مختلف المؤسسات الوطنية والصحية والأكاديمية من الضفة الغربية وقطاع غزة.

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