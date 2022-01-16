49% من الموظفين نساء.. اشتية: فخورون أن هناك توازناً جندري بالوظيفة العمومية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن ديوان الموظفين العام يشكل خزان المعلومات والكفاءات والذاكرة التراكمية للمؤسسة العامة الفلسطينية"، مشيدا بجهوده المبذولة للنهوض بالخدمة المدنية والإدارة العامة في فلسطين، والنقلة النوعية في تطوير هذا القطاع على الصعيد المحلي والدولي.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لديوان الموظفين العام، اليوم الأحد، في رام الله، التقى خلالها برئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ورؤساء الوحدات والدوائر والمدراء في الديوان.وأضاف اشتية: "حريصون على إنجاز التعديلات على قانون الخدمة المدنية ليخرج حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليكون منسجما مع التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات المؤسسة العامة في هذا الشأن، وفخورون أن هناك توازنا جندريا في الوظيفة العمومية حيث أن 49% من الموظفين نساء".واطلع رئيس الوزراء على سير عمل الديوان، وأهم إنجازاته والتحديات التي يواجهها، إضافة إلى شرح مفصل عن عمل الدوائر في الديوان ومراحل تطور عملها وسعيها المستمر لتطويع تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالخدمة المدنية، والخطط المستقبلية للنهوض أكثر في هذا القطاع.من جانبه، ثمّن أبو زيد زيارة رئيس الوزراء ودعم الحكومة الدائم لتطوير الخدمة المدنية في فلسطين، مؤكدا أن الديوان أصبح مؤسسة قادرة على المساهمة في إثراء المشهد المتعلق بهذا القطاع، ليس فقط في فلسطين والمنطقة بل على مستوى العالم.واستهل رئيس الوزراء زيارته بتفقد قاعة الامتحان الالكتروني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في الديوان، مؤكدا تساوي الفرص بين المتقدمين للوظائف العامة.