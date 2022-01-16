كانا بلا خوذات.. ماذا قال "الملازم ن" الذي قتل ضابطيْن الخميس الماضي؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية، استجوبت "الملازم ن" من وحدة النخبة "إيغوز"، الذي أطلق النار على الضابطين يوم الخميس الماضي.وقال "الملازم ن": كنت على قناعة تامة بأنهما "إرهابيين"، لقد كانا بلا خوذات أو سترات واقية.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، كشفت الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل الضابطين عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنه كان أن يُقتل الثالث.وقالت الصحيفة: في الليلة السابقة سُرقت وسيلة للرؤية الليلية وخوذة من الوحدة، فخرج 4 ضباط إلى محيط القاعدة في الليل بالتوازي مع إجراء مماثل قام به "الملازم ن" وحده ودون التنسيق مع بعضهم البعض.وتابعت: حدد الضباط الأربعة "الملازم ن" على أنه مشتبه به من مسافة حوالي 300 متر وبدأوا في الاقتراب منه، في ذات الوقت سمع الملازم ضجيج خطواتهم واستدار وفتح النار على الفور بعد أن ظن أنهم عدو يصوب سلاحه وكان ذلك على نطاق حوالي 10 أمتار.وقالت الصحيفة: إن تبادل الصرخات أوقف إطلاق النار في غضون لحظات، وبالتالي منع وقوع كارثة أكبر بقتل الضابطين الثالث والرابع.