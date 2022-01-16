نادي الاسير: الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الاداري للأسير أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال الاسرائيلي أصدر قراراً، يقضي بإلغاء تجميد الاعتقال الاداري للأسير هشام أبو هواش، لافتا إلى أنه تم اصدار أمر اعتقال إداري ينتهي في 26 شباط/ فبراير المقبل، وذلك وفقا للاتفاق الذي تم بعد معركة الاضراب التي خاضها استمرت 141 يوما.وأشار نادي الاسير في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، إلى أنه رغم إصابة الأسير أبو هواش بفيروس (كورونا)، وحاجته لمتابعة صحية، فإن إدارة السجن قررت نقله من مستشفى "أساف هروفيه"، إلى سجن الرملة.