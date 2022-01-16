إسرائيل: وكلاء دفاع نتنياهو يطلبون مساعدة رئيس المحكمة العليا السابق لدفع صفقة وإنهاء محاكمته





وينصب الخلاف الرئيسي بين الطرفين حول ما اذا كان نتنياهو سيُدان بجريمة شائنة وينهي حياته السياسية.



وعلمت (مكان)، أن باراك ومندلبليت يدعمان أن يدان نتنياهو بجرم شائن، وأن يفرض عليه السجن مع وقف التنفيذ ليتم تخفيفه مقابل أداء الخدمة العامة لصالح الجمهور.





هذا وتستعد الحلبة السياسية ليوم ما بعد نتنياهو والذي بات يلقب بالانفجار السياسي الكبير.



وشبه مراقبون سياسيون اعتزال نتنياهو الحياة السياسية، بسقوط احجار دومينو قد يؤدي إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة يمين بقيادة (ليكود).



وكشف رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، عن محادثات لتشكيل كتلة واحدة تضم حزبه ومنشقين عن (ليكود) و(تيكفا حداشا) على أن ترأسها شخصية منتخبة.



فيما أعرب الوزيران، نيتسان هوروفيتس ونحمان شاي، عن معارضتهما للتوصل إلى صفقة تنهي محاكمة رئيس الوزراء السابق نتنياهو.





وقالا في مقابلة إذاعية صباح اليوم أن هناك المزيد من الأدلة والقرائن التي تُجرمه، ويجب استنفاد المسار القضائي الذي كلف الدولة حتى الآن عشرات ملايين الشواكل.



رام الله - دنيا الوطنفي جديد الاتصالات للتوصل الى صفقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو في محاكمته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن وكلاء الدفاع عنه هم الذين توجوا إلى رئيس المحكمة العليا القاضي، المتقاعد أهارون باراك، ليساعد في دفع الصفقة قدمًا قبل انقضاء ولاية المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بعد نحو (20 يوماً).