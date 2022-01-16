إسرائيل: ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا).. وبينت: مقبلون على أيام صعبة





وتبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية 9.5%، الى ذلك يواصل مؤشر تكاثر العدوى في الانخفاض ويصل الى 1.59%.



هذا ووفق اخر معطيات فان عدد المحجورين في إسرائيل، يصل حاليا الى قرابة 200 ألف شخص أكثر من نصفهم تلاميذ او يعملون في الجهاز التعليمي.



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت: إننا مقبلون على أيام معقدة جدا فيما يخص موجة (كورونا) الحالية.

وأوضح أن (أوميكرون) دخل كل منزل تقريباً، لافتاً إلى إصابة عدد من الوزراء بالفيروس.





وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية نوه بينت بأن شحنة كبيرة من دواء (كورونا) ستصل الى إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.





وبلغ عدد أعضاء (كنيست) المصابين بفيروس (كورونا)، 15 بينهم النائب أسامة السعدي، ويخضع جميعهم للحجر الصحي المنزلي ومن المتوقع ان ينهيه اثنان غدًا.



رام الله - دنيا الوطنيستمر استفحال الصورة الوبائية في إسرائيل، حيث قفز عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة إلى 436 قرابة ربع منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.وتشير آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال يوم مضى تسجيل قرابة 50 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا).