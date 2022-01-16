شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تعلن أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة

الصحة الفلسطينية تعلن أحدث إحصائية لعدد الوفيات والاصابات بـ(كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 85، نابلس 117، ضواحي القدس 16، طولكرم 35، رام الله والبيرة 184، طوباس 22، الخليل 73، سلفيت 7، جنين 23، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 69".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 36، نابلس 20، ضواحي القدس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 82، طوباس 3، الخليل 31، سلفيت 6، جنين 11، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 20".

وسجلت حالتا وفاة في بيت لحم وحالة وفاة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

49% من الموظفين نساء.. اشتية: فخورون أن هناك توازناً جندري بالوظيفة العمومية

49% من الموظفين نساء.. اشتية: فخورون أن هناك توازناً جندري بالوظيفة العمومية

نادي الاسير: الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الاداري للأسير أبو هواش

نادي الاسير: الاحتلال يقرر إلغاء تجميد الاعتقال الاداري للأسير أبو هواش

المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أسرى نفق جلبوع أسرى حرب

المحكمة الإسرائيلية ترفض اعتبار أسرى نفق جلبوع أسرى حرب

غداً.. أسرى عسقلان ونفحة يخوضون إضرابا عن الطعام اسناداً للأسير أبو حميد

غداً.. أسرى عسقلان ونفحة يخوضون إضرابا عن الطعام اسناداً للأسير أبو حميد

النائب العام يشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام الروسي

النائب العام يشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام الروسي

الاحتلال يهدد مقدسيًّا بدفع مبالغ باهظة ما لم يستكمل هدم محله

الاحتلال يهدد مقدسيًّا بدفع مبالغ باهظة ما لم يستكمل هدم محله

&#34;الثقافة&#34; تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

"الثقافة" تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

الخارجية: ثماني إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف العاملين بسفاراتنا بالسعودية والإمارات وقطر

الخارجية: ثماني إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف العاملين بسفاراتنا بالسعودية والإمارات وقطر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام يشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام الروسي

النائب العام يشارك بفعاليات ذكرى مرور 300 عام على تأسيس مكتب المدعي العام الروسي

الاحتلال يهدد مقدسيًّا بدفع مبالغ باهظة ما لم يستكمل هدم محله

الاحتلال يهدد مقدسيًّا بدفع مبالغ باهظة ما لم يستكمل هدم محله

الخارجية: ثماني إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف العاملين بسفاراتنا بالسعودية والإمارات وقطر

الخارجية: ثماني إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف العاملين بسفاراتنا بالسعودية والإمارات وقطر

الدفاع المدني: نناشد العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات اللازمة لغزة المحاصرة

الدفاع المدني: نناشد العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات اللازمة لغزة المحاصرة

نادي الأسير يعلن عن تحديث حول إصابات (كورونا) بين الأسرى بسجون الاحتلال

نادي الأسير يعلن عن تحديث حول إصابات (كورونا) بين الأسرى بسجون الاحتلال

الكحلوت: لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة بشأن فتح المدارس لإيواء النازحين بفعل المنخفض

الكحلوت: لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة بشأن فتح المدارس لإيواء النازحين بفعل المنخفض

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (17 يناير)

طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (17 يناير)

لجنة الانتخابات تبت في الاعتراضات على سجل الناخبين

لجنة الانتخابات تبت في الاعتراضات على سجل الناخبين

منوعات

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

&#34;منك لله&#34;.. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

"منك لله".. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

شاهد: رقص أكرم حسني وآيتن عامر داخل الكواليس يصدم الجمهور

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

بعد إصابة والدتها بـ(كورونا).. مي عز الدين تدخل العزل الصحي

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

شاهد: أصالة نصري تصدم الجمهور بلون شعرها الجريء

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

بفيديو طريف.. مها أحمد ترد على سؤال جمهورها عن موعد عودتها للتمثيل

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام &#34;الغزالة رايقة&#34;

شاهد: نادين نجيم بوصلة رقص على أنغام "الغزالة رايقة"

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

شاهد: عائلة سمير غانم تحتفل بعيد ميلاده الأول بعد رحيله

عربي

ظاهرة فلكية تشهدها الإمارات ودول مجاورة.. تعرف عليها

ظاهرة فلكية تشهدها الإمارات ودول مجاورة.. تعرف عليها

وزير ري مصري سابق: إثيوبيا تستعد لتوليد كمية محدودة للغاية من كهرباء سد النهضة

وزير ري مصري سابق: إثيوبيا تستعد لتوليد كمية محدودة للغاية من كهرباء سد النهضة

العراق: إلزام المواطنين والأجانب القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد (كورونا)

العراق: إلزام المواطنين والأجانب القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد (كورونا)

وزارة الطاقة اللبنانية تكشف حقيقة وجود اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان

وزارة الطاقة اللبنانية تكشف حقيقة وجود اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان