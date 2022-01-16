غداً.. أسرى عسقلان ونفحة يخوضون إضرابا عن الطعام اسناداً للأسير أبو حميد





يشار إلى أن الاسير ناصر أبو حميد يقبع في غرفة العناية المركزة بمستشى برزلاي الاسرائيلي، حيث يعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية، جراء اصابته بمرض السرطان.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، أن الاسرى الفلسطينين، سيخوضون، غداً الاثنين اضراباً شاملاً في سجني عسقلان ونفحة، دعما وإسناداً للأسير ناصر أبو حميد، والمطالبة بالسماح لأشقائه بزيارته.بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن أسرى سجني نفحة وعسقلان، يقررون إرجاع وجبات الطعام، غداً الاثنين، اسناداً للأسير المريض ناصر أبو حميد، وللضغط على الاحتلال لتمكين أشقاء الأسير من زيارته بالمستشفى.