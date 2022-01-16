الاحتلال يجدد أمر منع السفر بحق الناشط المقدسي ناصر الهدمي

رام الله - دنيا الوطنسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي أمرًا بالمنع من السفر خارج البلاد لمدة خمسة أشهر.وأفادت مصادر مقدسية أن مخابرات الاحتلال استدعت الهدمي اليوم لمركز التحقيق، وسلّمته أمرا بالمنع من السفر لخارج البلاد لمدة 5 أشهر.ولفتت المصادر أن الهدمي ممنوع من السفر منذ شهر، وتأتي هذه الشهور الخمسة لتضاف على أمر المنع السابق الذي صدر بحقه يوم 15/12/2021م، ولمدة شهر، وحبس منزلي في حينه لمدة 4 أيام.