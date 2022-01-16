الاحتلال يهدد مقدسيًّا بدفع مبالغ باهظة ما لم يستكمل هدم محله

رام الله - دنيا الوطنهددت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنًا مقدسيًّا بتدفيعه مبالغ مالية باهظة ما لم يستكمل هدم محله التجاري، بحجة عدم الترخيص.وأفادت مصادر محلية أنَّ المواطن جمال أبو نجمة تسلّم قراراً من الاحتلال لإلزامه بدفع مبالغ باهظة في حال عدم استكماله هدم محله التجاري الصغير الواقع في حي الشيخ جراح.وأرغمت قوات الاحتلال في أول أيام العام الحالي المواطن أبو نجمة من حي الشيخ جراح؛ على هدم غرفة سكنية ومنشأته التجارية تحت طائلة الغرامة المالية، أو تكبيده رسوم الهدم البالغة أكثر من 400 ألف شيكل.وقال أبو نجمة، إنه يقيم في الغرفة منذ نحو ثلاثين عاماً، وإنها ملحقة بمنزله في الشارع الرئيسي؛ وتعرض في السابق عدة مرات لضغوط لإرغامه على مغادرة المنشأة التجارية التي تعتاش منها أسرته المكونة من 12 شخصاً.ويرى أبو نجمة أن هذه هي ضريبة العيش في المدينة المقدسة، وقال: "هذه المنطقة في الشيخ جراح مليئة بوزارات الاحتلال، أين نذهب؟ نعاني منذ سنوات طويلة، لا يوجد حلول، ولا يوجد مساعدات".