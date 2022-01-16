الخارجية: ثماني إصابات بفيروس (كورونا) بصفوف العاملين بسفاراتنا بالسعودية والإمارات وقطر

رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارات دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات العربية المتحدة، وفي قطر، بتسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف موظفي هذه السفارات.وقالت وزارة الخارجية، إنه تم تسجيل إصابة واحدة بفيروس (كورونا) في سفارتنا بالسعودية، واصابة أخرى بسفارتنا بالإمارات، وست إصابات في صفوف موظفي سفارتنا في قطر.وبناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي، تم إغلاق سفاراتنا في هذه الدول لأغراض التعقيم، وإخضاع طواقمها للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تلك الدول.