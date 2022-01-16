التعليم بغزة: استئناف العملية الدراسية بجميع المدارس غداً الاثنين

رام الله - دنيا الوطناصدرت وزارة التربية والتعليم العالي ، مساء اليوم الأحد، قرارا حول العملية الدارسية بجميع المدارس في قطاع غزة، نظرا للظروف الجوية التي شهدها القطاع.وأكدت الوزارة في بيان نشرته، مساء اليوم الأحد، على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أنه بناء على توصيات اللجنة المشتركة المختصة بمتابعة انعكاس الطقس على العملية التعليمية، وبالتشاور مع مع لجنة طوارئ الشتاء الحكومية، فقد تقرر استئنافي الدراسة في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومداس (أونروا) ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي يوم غدٍ الاثنين.وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الدراسة ستبدأ في المدارس عند الساعة 8 صباحاً وفق جدول بواقع خمس حصص لكل من الفترتين الصباحية والمسائية، حسب الجدول المرفق، وذلك حتى يوم الخميس المقبل 20 كانون الثاني/ يناير 2022.وقالت الوزارة: "يترك للجان الطوارئ في المديريات، اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص مدرسة أو مجموعة مدارس حال اقتضى الأمر ذلك في أي من مديريات التعليم".