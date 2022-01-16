الدفاع المدني: نناشد العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات اللازمة لغزة المحاصرة

رام الله - دنيا الوطنوجه جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، مناشدة عاجلة إلى العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة.وقال علاء النعيزي رئيس قسم الإنقاذ بجهاز الدفاع المدني في تصريحات متلفزة نقلتها: "نحن في جهاز الدفاع المدني نعمل على مدار الساعة وفقا لخطة الطوارئ، ولكن المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة منخفضاً قوياً ويحتاج إلى سيارات وآليات متقدمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأضاف: "نحن في الدفاع المدني أحدث سيارة لدينها موديل 1996م، وبالتالي فإننا نناشد العالم بضرورة إدخال السيارات والمعدات والآليات اللازمة لعمل الدفاع المدني وذلك لإنقاذ المتضررين من المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث أن الحصار الظالم المفروض على شعبنا يمنع إدخال الآليات والمعدات المتقدمة".وشدد على أن جميع طواقم الدفاع المدني مستنفرة على مدار الساعة وأنها تعمل على قدم وساق ولن تغادر الميدان وأنها ستعمل على مواجهة المنخفض بالوسائل المتوفرة.