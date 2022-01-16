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العراق: إلزام المواطنين والأجانب القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد (كورونا)

العراق: إلزام المواطنين والأجانب القادمين للبلاد بإظهار بطاقة تلقيح بجرعتين ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إلزام القادمين من المواطنين والأجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي جرعتين على الأقل من لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، وذلك في ظل الاجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، خاصة مع التفشي السريع لمتحور (أوميكرون).

وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، على "البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية المحتوية على رمز التحقق "آي كيو"، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات (كوفيد-19)، إضافة إلى فحص "بي سي آر"، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة".

جاء ذلك بعدما أوصت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

والخميس الماضي، قال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية: "إن البلاد حالياً في بدايات الموجة الرابعة من جائحة (كورونا)، مضيفاً أن هذه الموجة "ربما تكون أشد وأخطر من سابقاتها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).


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