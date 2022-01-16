تايلاند تسجل أول حالة وفاة بمتحور (أوميكرون)

رونجروينج كيتفاتي،

وفق قناة (آسيا نيوز الإخبارية).

رام الله - دنيا الوطنكشفالمتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب متحور (أوميكرون) في البلاد.وقال المسئول الصحي: "حالة الوفاة لامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا من مقاطعة سونجكلا الجنوبية، وكانت المُسنة طريحة الفراش ومريضة بمرض الزهايمر"،وأضاف: "أن الوفيات الناتجة عن أوميكرون متوقعة الحدوث، حيث أبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بأوميكرون".يشار إلى أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بـ(أوميكرون) في تايلاند الشهر الماضي، مما أدى إلى إعادة الحجر الصحي الإلزامي للزوار الأجانب.