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تايلاند تسجل أول حالة وفاة بمتحور (أوميكرون)

تايلاند تسجل أول حالة وفاة بمتحور (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رونجروينج كيتفاتي، المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب متحور (أوميكرون) في البلاد.

وقال المسئول الصحي: "حالة الوفاة لامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا من مقاطعة سونجكلا الجنوبية، وكانت المُسنة طريحة الفراش ومريضة بمرض الزهايمر"، وفق قناة (آسيا نيوز الإخبارية). 

وأضاف: "أن الوفيات الناتجة عن أوميكرون متوقعة الحدوث، حيث أبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بأوميكرون".

يشار إلى أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بـ(أوميكرون) في تايلاند الشهر الماضي، مما أدى إلى إعادة الحجر الصحي الإلزامي للزوار الأجانب.

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