الكحلوت: لم يتم اتخاذ قرار حتى اللحظة بشأن فتح المدارس لإيواء النازحين بفعل المنخفض

خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيف

قالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة ما زالت في الميدان، وتقدم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة جراء المنخفض الجوي الحالي.وأشارت الكحلوت في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، اليوم الأحد، إلى أن عدد من العائلات نزحت من منطقتي الأمريكية وبركة أبو راشد، في شمال قطاع غزة، بسبب تضرر منازلهم إثر المنخفض الجوي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على حصر المتضررين والعمل على تقديم كل ما يلزم لهم.وحول الحديث عن فتح المدارس، أوضحت الكحلوت أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بشأن فتح المدارس لإيواء النازحين والمتضرريين، لافتةً إلى أنه يتم التشاور الآن بين الدفاع المدني ووزارة التربية ووزارة التنمية الاجتماعية حول هذا الأمر.في السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن لدى الوزارة خطة طوارئ معدة مسبقاً للتعامل مع حالات الطوارئ، مبينةً أن عدد كبير من الأسر المتضررة حصلت على المساعدات الطارئة، من "نايلون وفرشات وطرود غذائية، وأخرى صحية وكل ما أمكن لإغاثتها".وأشارت الكحلوت إلى أنه تم فتح باب التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية وبين المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة، لحصر كل ما هو متضرر من المنخفض الجوي، وتقديم المساعدات من الوزارة ومن شركائها في الميدان.