طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (17 يناير)













رام الله - دنيا الوطننشرت الهئية العامة للمعابر والحدود آلية السفر عبر معبر رفح البحري ليوم غدٍ الاثنين، حيث أن السفر سيكون للحافلتان الثالثة والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/3)، وللحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).ولفتت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.