بينيت: لن ألتقي أبو مازن ولا أحد يحدثني عن الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت جدد رفضه لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ووفقاً للقناة الإسرائيلية، قال بينيت في نقاش مغلق بعد لقاء غانتس مع أبو مازن، إنه: "لن يكون هناك تقدم على المستوى الفلسطيني"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأشار بينيت إلى أنه يتحدث مع زعماء دول العالم ولا أحد يسأله عن القضية الفلسطينية، مضيفاً: "لن أقابل أبو مازن الذي يضطهد الجيش الإسرائيلي في لاهاي ويدفع رواتب للإرهابيين، ولكن من ناحية أخرى، لا أعارض الترويج للقضايا الاقتصادية"، وفق تعبيره.