"قطر الخيرية" توزع طروداً غذائية على الأسر الفقيرة في الضفة





رام الله - دنيا الوطنقامت جمعية قطر الخيرية في الضفة الغربية بتوزيع طرود غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، وجنين، وطولكرم، وطوباس، والخليل، وبيت لحم.وقال مدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين، حذيفة جلامنة:" إن هذا المشروع يأتي في سياق حملة شتاء دافئ 2021-2022، التي تنفذها جمعية قطر الخيرية؛ والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الأسر الفقيرة في فصل الشتاء، وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها فلسطين".وأضاف: "أن هذا المشروع نفذ بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث تم اختيار المستفيدين البالغ عددهم 1085 مستفيدا من المديريات المذكورة وفق معايير دقيقة، وعملت طواقم مشتركة من الوزارة والجمعية على توزيع الطرود في المديريات التابعة لوزارة الأوقاف".الجدير ذكره أن قطر الخيرية بدأت حملة شتاء دافئ 2021-2022 بتوزيع صوبات الغاز، وبويلرات المياه الساخنة، وستنفذ خلال الفترة القادمة مشروع أخرى متنوعة منها: وقود التدفئة، ومشروع توزيع البطانيات وكسوة الشتاء. ومشاريع طرود غذائية، وستشمل هذه المشاريع جميع المحافظات في الضفة الغربية. وستنفذ بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والتنمية الاجتماعية.