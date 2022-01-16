"التعليم العالي" تناقش مع الجامعات والكُليات تعليمات التجسير

رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مع عمداء القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، تعليمات التجسير والقرارات الصادرة عن الوزارة في هذا الإطار، وقضايا أخرى ذات أهمية على صعيد قطاع التعليم العالي.جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة برام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع المحافظات الجنوبية، بمشاركة عمداء القبول والتسجيل في مختلف الجامعات والكليات.وبحث اللقاء التخصصات المناظرة وآلية احتساب الساعات والهدف من المواد الاستدراكية، وغيرها من قضايا التجسير المختلفة.وقال مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات: "إن التجسير هو من بوابات التعليم الذي هو حق مكفول لكل مواطن فلسطيني حسب القانون، مشيداً بمؤسسات التعليم العالي ودورها الريادي في الحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته؛ بما يُحقّق أهداف التنمية المستدامة".وأضاف: "أن مسؤولية الوزارة تنظيم عملية التجسير من خلال وضع مُحدّدات، وفق ما يسمح به القانون، موضحاً أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات والتعليمات بهذا الخصوص".بدورها، قدّمت مديرة دائرة شؤون الجامعات صبرين مزهر عرضاً يوضّح تعليمات التجسير الأخيرة، والقرارات المتعلقة بهذا الخصوص، فيما ناقش فريق الوزارة مع الحضور جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثاروها خلال اللقاء.واتفق الحضور على ضرورة استمرار التواصل مع الوزارة، وتزويدها بأية ملاحظات حول تعليمات التجسير أو أيٍ من قضايا التعليم العالي المختلفة.