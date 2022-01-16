رأفت: الجهود الرسمية متواصلة في الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد

صالح رأفت،

رام الله - دنيا الوطنأكدعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأحد، على مواصلة الجهود الرسمية مع كافة الجهات ذات الصلة للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد والأسرى المرضى والأطفال.ودعا رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية ذات الصلة، لتؤدي دورها في الضغط لضمان تلقي الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسير أبو حميد العلاج اللازم بعد تعرضهم للإهمال الطبي المتعمد.كما طالب رأفت مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري، لاتخاذ إجراءات تُلزم حكومة الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني في عموم الأراضي الفلسطينية.