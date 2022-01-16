عوض الله: وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الأمن الأربعاء لبحث القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة على المستوى الوزاري، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إطلاق عملية سياسية جادة وفق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد: "إن وزير الخارجية رياض المالكي سيشارك في هذه الجلسة التي تعتبر الأولى خلال العام الجديد وستخصص للقضية الفلسطينية وسبل منحها الأولوية على مستوى العالم".