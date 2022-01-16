وزارة الطاقة اللبنانية تكشف حقيقة وجود اتفاق لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الأحد، عن حقيقة ما ذكرته القناة (12) الإسرائيلية، حول موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.وقالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان لها: "تنفي وزارة الطاقة والمياه نفياً قاطعاً ما تم ذكره على القناة (12) الإسرائيلية تحت عنوان "واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان"، وتؤكد الوزارة أن اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان".وأضاف البيان: "ولذلك، هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا، حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة "swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص، ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".وشددت وزارة الطاقة اللبنانية على أن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلاً".